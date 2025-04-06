6 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1138 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1138 RUSSIAN AGRESSION

6 квітня відзначають Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку, Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний тиждень тромбона, День синдрому Борінга-Опіца,

В Україні – День геолога.

Православна церква вшановує пам'ять святого Методія, учителя слов’ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.

Початок війни на Сході України (2014).

День звільнення Чернігівщини від російських окупантів (2022).

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 67 / 296 для привернення уваги людства до важливості спорту і спортивних змагань в розвитку людини.

Всесвітній день настільного тенісу

Молоде спортивне свято було створене 2015 року. До 1956 року настільний теніс називався пінг-понгом, а у 1988 році він отримав статус олімпійського виду спорту.

Міжнародний тиждень тромбона

Міжнародний тиждень тромбона, який офіційно відзначається на початку квітня, поширює своє святкування на весь квітень. Це період, присвячений вшануванню багатого, багатогранного голосу тромбона, що об'єднує виконавців, митців та шанувальників по всьому світу.

День геолога

Відзначається щорічно в першу неділю квітня відповідно до Указу Президента України від 07.02.1995 р. № 110/95.

День синдрому Борінга-Опіца

Подію заснував Тейлор Гурганус, віцепрезидент Фонду синдрому Борінга-Опіца у 2015 році. Дату обрали на честь створення першої групи у фейсбуці, присвяченій цьому захворюванню.

Вперше синдром описали 1999 року і він все ще мало досліджений. Характеризується низкою симптомів, серед яких затримка в розвитку, труднощі з годуванням, інтелектуальна відсталість і характерні риси обличчя.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Володимира Ілліча Бошка (1885-1949), українського вченого-юриста. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 07.04.1885 р.;

100 років від дня народження Григорія Яковича Сергієнка (1925-2015), українського історика;

60 років від дня народження Едуарда (Артемія) Валерійовича Драча (1965), українського поета, бандуриста, композитора.

Ще цього дня:

1909 - Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли Північного полюса;

1917 - Початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1992 - Атакою на Сараєво почалася Боснійська війна;

1992 - Майкрософт представила операційну систему Windows 3.1;

1993 - Почала торги Празька фондова біржа;

2005 - Президентом Іраку став Джалаль Талабані;

2008 - Унаслідок невдоволення низьким рівнем життя в Єгипті почався загальний страйк;

2010 - Масовими заворушеннями в Киргизстані почалася революція;

2014 — Убивство росіянами Станіслава Карачевського, друга жертва російських окупантів серед військовослужбовців ЗСУ в Криму;

2014 — Проросійські сепаратисти захопили будівлю Донецької ОДА;

2016 — Нідерланди на консультативному референдумі відкинули асоціацію України і ЄС.

Церковне свято:

6 квітня, в православному календарі день пам’яті рівноапостольного Мефодія. Відомий також як Михаіл, Мефодій був одним з видатних слов’янських просвітників і проповідників християнства разом зі своїм братом Кирилом. Він народився приблизно 815 року в місті Солунь (тепер Салоніки, Греція) в сім’ї воєначальника і за походженням був греком.

Мефодій рано вступив на військову службу і протягом 10 років керував заселеною слов’янами областю Македонії. Після цього викладав у Константинопольській вищій школі. Постригшись у ченці, Мефодій став ігуменом монастиря Поліхрон на березі Мармурового моря.

863 року, на запрошення князя Ростислава, Кирило і Мефодій переселились до Велеграду у Моравії, щоб проповідувати християнство. Пізніше Папа Адріан II дав на це дозвіл, а Папа Іван VIII підтвердив його. Перед від’їздом Кирило створив один із перших слов’янських алфавітів, а брати перекладали на церковнослов’янську церковні книги.

День пам’яті святителя Євтихія

Народився Євтихій у Фригії, отримав освіту у Константинополі. Спочатку довгий час був священником, а потім вступив до монастиря, де за свою працю отримав сан архімандрита, а ще пізніше став патріархом. Євтихій критикував уряд, за що отримав 8 років ув'язнення. Після того, як вийшов з в'язниці, повернувся до свого монастиря. У засланні зцілив багатьох людей.

Іменини: Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків.