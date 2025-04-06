Інтерфакс-Україна

Події

06:35 06.04.2025

Троє постраждалих в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки - мер

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Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – У Дарницькому районі троє постраждалих внаслідок ракетної атаки, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок", - написав він в телеграмі.

Також, за його словами, внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Як повідомлялося, Росія здійснила ракетну атаку по Україні вночі та вранці 6 квітня.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4420

Теги: #корабли #вмс #рф

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