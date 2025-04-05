Зеленський про удар по Кривому Рогу: замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою – неправильно і небезпечно

Замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою – неправильно та небезпечно, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент зазначив, що Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити.

За його словами, після балістики по житловій забудові та по вулиці Росія завдала додатковий удар дронами. "І ще людина загинула, і ще були поранені", - сказав він.

Президент подякував тим, хто висловився щодо несприйняття російського терору. "Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним", - сказав він.