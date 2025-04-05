Інтерфакс-Україна

Події

18:07 05.04.2025

6 квітня рух поїздів столичного метро на ділянці "Лісова" – "Дніпро" відновлять достроково

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6 квітня рух поїздів столичного метро на ділянці "Лісова" – "Дніпро" відновлять достроково

6 квітня рух поїздів метро "червоної" лінії на ділянці "Лісова" – "Дніпро" відновлять: заплановані демонтажні роботи завершені достроково, повідомляє КМДА в суботу.

Завдяки злагодженій роботі будівельників і технічних служб небезпечні роботи з демонтажу завершили достроково. Бригади працювали в посиленому режимі – з ночі п’ятниці безперервно майже 24 години, йдеться у повідомленні.

Особливу увагу приділили безпеці: демонтували аварійні балки та ригелі над коліями метро, що становили загрозу падіння крихкого бетону.

Наразі тривають завершальні будівельні роботи та підготовка до відновлення роботи метрополітену, зокрема подача напруги та перевірка систем безпеки, зазначає КМДА.

Теги: #дострокове #ремонт #метро

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