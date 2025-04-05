Частина українських біженців в США помилково отримала листи від прикордонної служби з вимогою негайно покинути країну

У п'ятницю, 4 квітня, деякі українці в США, які прибули за програмою притулку U4U після 2022 року, отримали від американської прикордонної служби листа з вимогою покинути країну, повідомив колишній журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

На своїй сторінці у Facebook Яриш опублікував текст розісланого листа.

"Вам пора покинути Сполучені Штати. … Дозвіл на ваше перебування в країні закінчиться через сім днів. Якщо ви не покинете США негайно, до вас можуть застосувати правоохоронні дії, які призведуть до висилки з країни. Вас піддадуть кримінальному переслідуванню, штрафам, та іншим законним заходам. … Не намагайтесь залишитись у США. Федеральний уряд вас знайде", - процитував Яриш.

Він відзначив, що лист прийшов з офіційної урядової пошти. Це серйозно стурбувало міграційних адвокатів, адже жодних інших офіційних повідомлень про негайне скасування програми не надходило.

"Згодом в міністерстві внутрішньої безпеки підтвердили журналістам, що справді розіслали такого листа - але сказали, що зробили це помилково. Українцям, які отримали розсилку, прийшло оновлення: "умови вашого перебування в країні на цю мить залишаються без змін". Додаткових коментарів про те, що означає ця помилка, як вона трапилась, хто і чому писав цей текст, в міністерстві не надали", - підкреслив Яриш.