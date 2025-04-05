Інтерфакс-Україна

Події

12:29 05.04.2025

У Львівській області в ДТП двоє людей загинули і двоє травмовані

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У Львівській області в ДТП двоє людей загинули і двоє травмовані

Дві людини загинули і дві зазнали травм у зіткненні мікроавтобуса та вантажівки, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Як вказано у повідомленні, 5 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-11 "Львів – Шегині" поблизу міста Судова Вишня Яворівського району зіткнулися пасажирський мікроавтобус і вантажний автомобіль.

"За допомогою спеціального інструменту рятувальники зрізали дах і двері мікроавтобуса та деблокували з транспортного засобу двох травмованих (пасажирку та водія), яких у важкому стані передали медикам. Також рятувальники вивільнили тіла двох загиблих пасажирів", – вказано в повідомленні ДСНС.

Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

У Головному управлінні патрульної поліції у Львівській області повідомили, що на місці ДТП організовували реверсне регулювання.

Теги: #дтп #львівська_область

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