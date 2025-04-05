Невідомі дрони уразили об’єкт російського ВПК в Саранську

Невідомі дрони уразили важливий об’єкт російського ВПК – підприємство АТ "Оптиковолоконные Системы" в місті Саранськ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує рф власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він відзначив, що продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема – у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії росії, управлінні дронами.