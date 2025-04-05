Інтерфакс-Україна

Події

09:44 05.04.2025

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть днями жалоби

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У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть днями жалоби

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок терористичних атак Росії, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Діти, родини, люди похилого віку... Удари балістикою та шахедами по житлових кварталах та дитячих майданчиках… Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення. Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль," – написав Вілкул в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Теги: #кривий_ріг #жалоба

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