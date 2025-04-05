Інтерфакс-Україна

Події

04:54 05.04.2025

Китай призупинив угоду з продажу активів TikTok через тарифи США - ЗМІ

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Угоду з продажу американських активів TikTok призупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить її через тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом, повідомляє Reuters.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що угода була в основному завершена, але її реалізацію затримав політичний контекст, зокрема, торгові тарифи, оголошені Трампом цього тижня.

У п'ятницю Трамп продовжив термін для ByteDance на 75 днів для продажу активів TikTok американським інвесторам. Якщо угоду не буде укладено, додаток може бути заборонений в США. Угода передбачала виділення американського підрозділу TikTok в окрему компанію з американськими інвесторами як мажоритарними акціонерами, при цьому ByteDance залишалася б власником менше 20%, йдеться в повідомленні.

Трамп пояснив своє рішення в соціальних мережах: "Моя Адміністрація досягла величезного прогресу в угоді щодо TikTok. Угода вимагає подальшої роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних схвалень, тому я підписую указ про продовження терміну ще на 75 днів. Сподіваємося на співпрацю з Китаєм для укладення угоди".

Китай, у свою чергу, не взяв на себе публічних зобов'язань щодо дозволу на продаж і висловив незадоволення діями США, зазначивши, що тарифи суперечать принципам ринкової економіки.

Джерело:https://www.reuters.com/markets/deals/trump-tiktok-sale-deadline-looms-us-looks-deal-2025-04-04/

Теги: #китай #угода #tiktok #сша

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