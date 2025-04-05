Завершення аварійно-рятувальних робіт на місцях ворожих атак - Вілкул
Аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак у Кривому Розі завершено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Телеграм-каналі у суботу.
"Завершення аварійно-рятувальних робіт на всіх місцях ворожих атак", написав він.
Наразі продовжують працювати міські штаби та комунальні служби, що займаються відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків ударів, йдеться в повідомленні.
Джерело: https://t.me/vilkul/10206