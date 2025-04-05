Генштаб спростував заяву РФ про удар по Кривому Рогу: ракета влучила у житловий масив, загинули щонайменше 16 осіб, серед них шестеро дітей

В Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяву РФ про нібито влучання ракети "Іскандер-М" по нараді командирів ЗСУ із західними інструкторами, йдеться в повідомленні в Телеграм у суботу.

У відомстві наголосили, що ракета з касетною бойовою частиною вразила житловий масив і дитячий майданчик у Кривому Розі. Унаслідок удару 4 квітня загинули щонайменше 16 мирних жителів, серед них шестеро дітей. Десятки людей дістали поранення.

"Росія вкотре поширює неправдиву інформацію. Удар спрямовано по мирному населенню. Це черговий воєнний злочин. Черговим порушенням норм міжнародного гуманітарного права підступний противник демонструє, що аж ніяк не прагне миру, натомість має на меті продовжити загарбницьку війну на знищення проти України і всіх українців", – зазначили у генштабі.

Як повідомлялося внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Телеграм у суботу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22698