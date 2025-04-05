Інтерфакс-Україна

Події

00:32 05.04.2025

Керівника NSA США звільнено після зустрічі Трампа з ультраправою активісткою — ЗМІ

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Директора Агентства національної безпеки США і очільника Кіберкомандування генерала Тімоті Хо звільнено після того, як ультраправа активістка Лора Лумер закликала до його відставки під час особистої зустрічі з експрезидентом Дональдом Трампом, повідомляє The Washington Post з посиланням на американських посадовців.

Разом із Хо звільнено його цивільну заступницю Венді Ноубл. Офіційні причини кадрових змін не розголошуються, однак, за словами Лумер, ці посадовці були "нелояльними до президента Трампа".

Тимчасове керівництво ANS очолив генерал-лейтенант Вільям Хартман, який був заступником у Кіберкомандуванні. Ввиконувачкою обов'язків заступника директора стала виконавча директорка Агентства Шейла Томас.

Генерал Хо, який обійняв посаду трохи більше року тому, має понад 30 років військової служби. Він був одним із ключових координаторів боротьби з російським втручанням у вибори 2018 року та ініціатором низки наступальних кібервійськових операцій, йдеться у посиланні.

Звільнення викликало критику серед демократів у Конгресі. Сенатор Марк Ворнер назвав це рішення тривожним на тлі зростаючих кіберзагроз, зокрема з боку Китаю. Конгресмен Джим Хаймс заявив, що Хо був "чесним лідером, який ставив національну безпеку на перше місце".

Джерело:https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/04/03/nsa-director-fired-tim-haugh/

Теги: #безпека #звільнення #сша

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