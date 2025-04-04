Двоє поранених дітей в Кривому Розі у важкому стані, медики рятують їхні життя – райадміністрація

Двоє дітей, поранених внаслідок російського ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області, госпиталізовані у важному стані, повідомив голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко.

"Двох дітей 8 та 9 років, які постраждали у Кривому Розі від ракетного удару, ушпиталили у важкому стані. Наразі медики роблять все можливе, щоб врятувати їхні життя", - написав Ситниченко в Телеграм.

За його словами, інформація щодо кількості постраждалих продовжує змінюватись.

За даними Патрульної поліції, кількість поранених перевищує 50, і ця кількість зростає – люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Рятувальники вже ліквідували загорання автомобілів та гаражних приміщень. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кривому Рогу 16 людей загинули, з них шестеро дітей та десять дорослих.

Джерела:

https://t.me/evgendoberman/6301

https://t.me/patrolpolice_ua/8390