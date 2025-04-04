Сибіга про удар по Кривому Рогу: Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової цілі

Фото: https://mfa.gov.ua/

Росія відкидає заклики до припинення війни, вона хоче продовжувати війну, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після удару армії РФ балістичною ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі у п'ятницю.

"Жахливі повідомлення про жорстокий російський ракетний удар по Кривому Рогу. Ще одна російська атака на житловий район без жодної військової мети. Наразі відомо, що загинуло 14 людей, серед яких шестеро дітей. Ось що робить Росія. Вона відкидає заклики до припинення війни. Вона хоче продовжувати війну", - цитує Сибігу телеграм-канал МЗС.

Як зазначив міністр, напередодні він наголошував своїм колегам у штаб-квартирі НАТО: настав час посилити тиск на Росію і зміцнити Україну.

"Ми повинні покласти край цьому терору, захистити людей і примусити Росію до миру", - акцентував Сибіга.

Як повідомлялось, внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові в Кривому Розі відомо щонайменше про 14 загиблих, серед них – шість дітей, та 50 постраждалих, кількість яких може зростати, повідомили у Державній службі по надзвичайним ситуаціям у п'ятницю ввечері.