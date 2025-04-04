Інтерфакс-Україна

Події

20:50 04.04.2025

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину в Кривому Розі – прокуратура

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Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину в Кривому Розі – прокуратура

На місті влучання балістичної ракети по житловій забудові в Кривому Розі, внаслідок якого відомо щонайменше про 14 загиблих, серед них – шість дітей, та 50 постраждалих, розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей, повідомили у Офісі генерального прокурора у п'ятницю ввечері.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили у телеграм-каналі прокуратури.

За інформацією прокуратури, на місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які зафіксували черговий воєнний злочин РФ.

 

Теги: #прокуратура #кривий_ріг

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