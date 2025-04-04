Інтерфакс-Україна

Події

20:42 04.04.2025

Тривають аварійно-рятувальні роботи на місті влучання балістичної ракети у Кривому Розі – ДСНС

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Тривають аварійно-рятувальні роботи на місті влучання балістичної ракети у Кривому Розі – ДСНС

Внаслідок удару балістичною ракетою по житловій забудові в Кривому Розі відомо щонайменше про 14 загиблих, серед них – шість дітей, та 50 постраждалих, кількість яких може зростати, повідомили у Державній службі по надзвичайним ситуаціям у п'ятницю ввечері.

"Триває обстеження місць ураження. Жахливі та болючі для країни наслідки: 14 загиблих станом на зараз, серед яких, за уточненими даними, 6 дітей. Співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних та близьких від жорсткого удару ворога. Травмовано понад 50 людей, ця кількість зростає - продовжують звертатися за медичною допомогою", - повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією надзвичайників, рятувальники ліквідували загорання автомобілів та гаражних приміщень. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.

Район ураження перекритий працівниками поліції задля охорони публічного порядку та збереження майна громадян.

 

Теги: #наслідки #кривий_ріг #обстріл

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