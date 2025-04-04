Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів та не можна виключати звичайні напади в країнах Балтії, заявив голова Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер в інтерв'ю австрійському виданню Der Satndard у п'ятницю.

На питання журналіста про те, яку небезпеку може становити для Європи агресивна війна, розв'язана РФ, за межами України, генерал Брігер зазначив, що Росія вже намагається дестабілізувати Європу.

"Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів. Небезпеки варіюються від дезінформації та кібератак до використання найманців та інструменталізації міграційних рухів. Існує також певна традиційна загроза", - сказав він. "Однак, не можна виключати звичайні напади в країнах Балтії, наприклад, під приводом бажання захистити російську меншину і таким чином довести, що НАТО не здатне негайно відреагувати, оскільки не хоче брати на себе ризик подальшої ескалації", - додав Брігер.

Втім, голова Військового комітету ЄС вважає, що найближчим часом безпека в Європі буде забезпечуватиметься силами НАТО за участі США.

"Армія ЄС не є реалістичною в середньостроковій перспективі. Однак я вважаю життєво важливим, щоб союз 27 економік міг також захищати свої інтереси з точки зору військової політики і політики безпеки. Тому процес інтеграції необхідний у будь-якому випадку… Конкретна здатність різних європейських армій працювати разом все ще залишається проблемою. Середньострокова мета полягає в тому, щоб пов'язати їх між собою і посилити співпрацю з НАТО, не створюючи при цьому дублювання. Втім, певні компоненти ще деякий час будуть надаватися США. Це стосується і ядерного стримування", - вказав генерал.

Як повідомлялось, у січні генерал Роберт Брігер заявив, що припинення вогню в Україні могла б контролювати місія під мандатом ООН та держави ЄС могли б надати значні сили для моніторингу демілітаризованої зони, однак така місія вимагатиме ще більшої військової присутності. На запитання щодо озброєння військових, що братимуть участь у такій місії, голова Військового комітету ЄС відповів, що це залежатиме від політичного рішення, але мандат місії повинен бути потужним.