Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Жодна країна в світі не змогла впровадити в життя ветеранську політику так, щоб запобігти негативним наслідкам, оскільки неможливо задовольнити всі потреби з урахуванням специфіки ветеранів, вважає ветеран Національної гвардії, Герой України, радник глави МВС Дмитро Фінашин.

"Я не можу сказати, що якась з країн виграла "ветеранку". Америка, яка могла, може і "засипала" грошима все це – вони дійсно давали всі можливості – програвала ветеранську політику", - сказав Фінашин в другій частині відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", висловлюючи свою власну думку як ветерана з цього приводу.

За словами Фінашина, неможливо задовольнити абсолютно всі потреби людей цієї категорії і врахувати все. "Специфіка осіб, які повертаються з війни, відрізняється… Ти переживаєш надто складний досвід і не завжди ти готовий просто повернутися до попереднього життя, ти не завжди готовий відкритися цьому світу і ти не завжди його сприймаєш таким, який він є", - пояснив він.

Фінашин додав: "Ветерани поверталися назад і бачили, можливо, байдужі погляди на ту війну, на ті речі, які відбувалися. Це можна легко сприйняти? Та ні, це все одно задіває… Це тебе триґґерить, тому що ти був готовий віддати життя за ці цінності, за ці ідеї, а люди їх абсолютно не поділяють".

За словами ветерана Нацгвардії, Україна матиме випадки, "коли особи з психічними розладами будуть чинити якісь злочини". "Те, що ми можемо зробити, ми в принципі і робимо. Намагаємося працевлаштувати, надати допомогу. Чи задовольнить це потреби всіх? Ні. У нас будуть величезні проблеми", - висловив думку Фінашин.

Він наголосив, що держава і суспільство мають докладати зусиль, щоб покращити життя ветеранів, "або принаймні не погіршувати".

"Всім потрібно бути більш терпимими один до одного. В принципі в житті, в побуті. Тим більше – до ветеранів. Тому що люди пережили страшний досвід. Треба суспільству вчитися, як поводитися з ветеранами: не лякати, не кричати зненацька, бо людина може зреагувати зовсім інакше. На війні ти постійно захищаєшся, ти постійно мусиш бути насторожений", - пояснив він.

Водночас, як зазначив Фінашин, і самі ветерани мають докладати зусилля, щоб адаптуватися до цивільного життя.