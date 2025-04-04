Інтерфакс-Україна

Події

17:46 04.04.2025

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

2 хв читати
Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Жодна країна в світі не змогла впровадити в життя ветеранську політику так, щоб запобігти негативним наслідкам, оскільки неможливо задовольнити всі потреби з урахуванням специфіки ветеранів, вважає ветеран Національної гвардії, Герой України, радник глави МВС Дмитро Фінашин.

"Я не можу сказати, що якась з країн виграла "ветеранку". Америка, яка могла, може і "засипала" грошима все це – вони дійсно давали всі можливості – програвала ветеранську політику", - сказав Фінашин в другій частині відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", висловлюючи свою власну думку як ветерана з цього приводу.

За словами Фінашина, неможливо задовольнити абсолютно всі потреби людей цієї категорії і врахувати все. "Специфіка осіб, які повертаються з війни, відрізняється… Ти переживаєш надто складний досвід і не завжди ти готовий просто повернутися до попереднього життя, ти не завжди готовий відкритися цьому світу і ти не завжди його сприймаєш таким, який він є", - пояснив він.

Фінашин додав: "Ветерани поверталися назад і бачили, можливо, байдужі погляди на ту війну, на ті речі, які відбувалися. Це можна легко сприйняти? Та ні, це все одно задіває… Це тебе триґґерить, тому що ти був готовий віддати життя за ці цінності, за ці ідеї, а люди їх абсолютно не поділяють".

За словами ветерана Нацгвардії, Україна матиме випадки, "коли особи з психічними розладами будуть чинити якісь злочини". "Те, що ми можемо зробити, ми в принципі і робимо. Намагаємося працевлаштувати, надати допомогу. Чи задовольнить це потреби всіх? Ні. У нас будуть величезні проблеми", - висловив думку Фінашин.

Він наголосив, що держава і суспільство мають докладати зусиль, щоб покращити життя ветеранів, "або принаймні не погіршувати".

"Всім потрібно бути більш терпимими один до одного. В принципі в житті, в побуті. Тим більше – до ветеранів. Тому що люди пережили страшний досвід. Треба суспільству вчитися, як поводитися з ветеранами: не лякати, не кричати зненацька, бо людина може зреагувати зовсім інакше. На війні ти постійно захищаєшся, ти постійно мусиш бути насторожений", - пояснив він.

Водночас, як зазначив Фінашин, і самі ветерани мають докладати зусилля, щоб адаптуватися до цивільного життя.

Теги: #війна #ветерани #фінашин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 04.04.2025
США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

17:17 04.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

15:29 04.04.2025
Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

06:58 04.04.2025
Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

06:35 04.04.2025
РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

06:12 04.04.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

23:24 03.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

23:18 03.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

22:31 03.04.2025
РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

РФ вичерпує запаси своїх танків та не захищається від можливого вторгнення з боку України - головнокомандувач сил НАТО у Європі

22:07 03.04.2025
Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

ВАЖЛИВЕ

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

ОСТАННЄ

Правління банку "Український капітал" поповнилося експредставниками Комінбанку та БІЗбанку

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів – голова Військового комітету ЄС

У Херсоні від артобстрілу окупантів пошкоджено лікарню та багатоповерхівки, є постраждалий

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого дрона у житловий будинок в Харкові завершені

ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

Колишньому комбату Лапіну, який брав участь в обороні Харківщини, змінено запобіжний захід

У Гамбурзькій мистецькій галереї відкрили український аудіогід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА