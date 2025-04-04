Інтерфакс-Україна

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15:04 04.04.2025

Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

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Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

Верховний Суд задовольнив 3 квітня задовільнив касаційну скаргу Національного банку України (НБУ) у справі компаній родини Суркісів та скасував постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2024 року, підтвердивши неможливість судового оскарження процедури bail-in ПриватБанку.

Як зазначає регулятор на своєму сайті у п’ятницю, позивачі – шість компаній, пов’язаних із родиною Суркісів – намагалися оскаржити рішення НБУ про визнання їх пов’язаними з ПриватБанком особами та повернути понад $150 млн, розміщених на депозитах цих компаній і конвертованих у акції банку у межах оспорюваної ними процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку у грудні 2016 року.

Верховний Суд також виключив із постанови апеляційного суду висновки про те, що спір щодо договорів купівлі акцій ПриватБанку та стягнення коштів мав розглядатися в господарському суді, зазначив НБУ.

Верховний Суд закрив провадження у справі № 826/1317/17 за позовом компаній Суркісів проти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку. Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг НБУ та ПриватБанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

ПриватБанк уточнив, що справи "родини та компаній Суркісів" розглядаються судами з 2017 року.

"Порушуючи процесуальне законодавство та подаючи однакові позови проти ПриватБанку у різні суди в Україні та на Кіпрі, вони намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є пов'язаними особами з ПриватБанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим", – так описує їх сутність державна фінустанова.

Приватбанк нагадав, що у 2017 році суд першої інстанції (нині ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва) задовольнив позов іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, та постановив стягнути із державного банку понад $250 млн, а загалом мова йде про спробу стягнути з державного банку понад $350 млн у судах різних юрисдикцій.

"ПриватБанк вітає рішення Верховного Суду. Перемога у цій справі доводить, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. Це одна із чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти державного ПриватБанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру", – в свою чергу прокоментувала це рішення член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава в релізі фінустанови у п’ятницю.

ПриватБанк нагадав, що Верховний Суд наприкінці березня 2024 року також задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та Кабінету міністрів та не дозволив цим же компаніям-нерезидентам, наближеним до родини Суркісів, стягнути з держави $350 млн на підставі незаконної ухвали Печерського райсуду міста Києва про забезпечення позову.

Як повідомлялося, Кабмін 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. На докапіталізацію банку держава спрямувала понад 155 млрд грн.

За даними Національного банку України, ПриватБанк станом на початок 2025 року посідав перше місце за загальними активами (947,13 млрд грн, або 25,3%) серед 61 банку країни.

Теги: #приватбанк #верховний_суд #нбу #суркіси

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