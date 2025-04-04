ДПС напрацює зміни в законодавство для вирішення проблем мобілізованих ФОП - Кравченко

Державна податкова служба України підготує пропозиції щодо змін у законодавство для вирішення питань мобілізованих фізосіб-підприємців та ветеранів, які фізично не можуть протягом 10 днів подати заяву щодо звільнення від сплати податків, повідомив голова служби Руслан Кравченко.

Як зауважив Кравченко у Facebook у п’ятницю, ФОПи 1-2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір.

"На сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОП мають податковий борг майже 30 млн грн. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися у такий термін вкрай важко", - пояснив голова ДПС.

За його словами, найближчим часом орган передасть Мінфіну напрацювання пропозицій змін до законодавства щодо збільшення термінів подання заяв.

ДПС також ініціювала підписання протоколу з Міноборони, щоб мати точну інформацію щодо мобілізованих ФОП та допомогти їм.

Кравченко додав, що ДПС надасть регіонам переліки ФОП, яким нараховується єдиний податок та військовий збір, та які ймовірно не можуть виконувати свої податкові обов’язки. Кожна історія має бути відпрацьована. Планується зобов’язати територіальні управління створити робгрупи та "гарячі лінії" для надання консультацій мобілізованим ФОП, які не можуть виконувати податкові обов’язки, чи членам їхніх родин.

Крім того, орган планує провести інвентаризацію скарг та листів ФОПів щодо списання нарахованих податкових зобов’язань з дати їх мобілізації та розмістити всю актуальну інформацію в центрах обслуговування платників (будуть залучені ЦНАП, громади, ТЦК, обласні військові адміністрації).

Зазначається, що впродовж квітня мобілізовані ФОП та члени їхніх родин будуть проінформовані про існуючі механізми, щодо уникнення негативних наслідків від несплати податків.

Кравченко додав, що минулого тижня під час зустрічі із бізнесом на Хмельниччині до мене звернувся ветеран, який порушив проблему мобілізованих ФОП. ФОПи 1-2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків. Однак під час мобілізації та служби, підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг.