Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив із міністром фінансів Данії Ніколаєм Вамменом фінансову допомогу, посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти.

"Данія є одним із ключових донорів фінансової допомоги Україні. За час повномасштабної війни отримали від данського уряду 8,3 млрд євро. Обговорили подальше фінансування, посилення двосторонньої торгівлі та спільні проєкти", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також премʼєр підкреслив ефективність механізму "данської моделі" фінансування українського ОПК, у заявив, що Україна розраховуємо на можливе розширення фінансування в майбутньому.

"Наголосив, що серед основних потреб — залучення коштів на відновлення. Дякуємо тут Данії за патронат над Миколаївщиною. Водночас головним джерелом відбудови України мають стати конфісковані заморожені російські активи. Очікуємо на підтримку цієї ініціативи серед наших партнерів, а також на подальший санкційний тиск на росію", - додав Шмигаль.

Серед іншого, в контексті інтеграції України в Європейський Союз, премʼєр розраховує на плідну співпрацю під час головування Данії в Раді ЄС.