Інтерфакс-Україна

Події

23:24 03.04.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 404 військовослужбовці - Генштаб

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Окупанти втратили 404 військовослужбовці і 22 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 269 та поранили 135 окупантів на даному напрямку, знищили одиницю автомобільної техніки, засіб супутникового зв’язку, мотоцикл, міномет, дев’ять бойових броньованих машин, чотири танки, три бойові машини піхоти, також суттєво пошкоджено танк та бойову машину піхоти противника.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22653

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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