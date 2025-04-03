Інтерфакс-Україна

Події

21:56 03.04.2025

РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

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РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

Голова Комітету Сенату у справах збройних сил, представник Республіканської партії Роджер Вікер переконаний, що РФ може відновити свій військовий потенціал в разі зупинки бойових дій в Україні, тому США не можуть нехтувати російською загрозою.

"Війна в Україні виявила слабкість російської армії. Але вона також показала, що Росія може адаптуватися до мінливих обставин і може нести великі втрати. Російська промислова база за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану продемонструвала свою здатність утримувати армію Путіна. Росія, швидше за все, використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію. Я кажу все це, щоб пояснити одну просту річ: ми не можемо відмахнутися від російської загрози", - сказав Вікер на слуханнях в комітеті у четвер.

Він висловив незгоду з позицією, що для США настав час різко скоротити військову присутність в Європі. "Я стурбований тим, що цієї глибоко помилкової і небезпечної думки дотримуються деякі бюрократи середньої ланки в Міністерстві оборони. Вони працюють над тим, щоб домогтися відступу США з Європи, і часто роблять це без узгодження з міністром оборони і Радою національної безпеки. Як я вже казав, Росія зараз мобілізована для перманентної війни. Виведення військ зараз знищить будь-яку надію на тривалий мир в Європі", - наголосив сенатор.

Вікер переконаний, що США мають зберегти лідерство в НАТО, "поєднуючи правильні стимули" для європейських країн-членів "з недорогою допомогою з боку Сполучених Штатів, включаючи докорінну ревізію системи закордонних військових продажів". "Щоб побудувати таку НАТО, ми повинні зберегти нашу нинішню позицію, яка слугуватиме мостом до запланованого нарощування бойової потужності нашими європейськими союзниками по НАТО", - сказав він.

"Після 3 років війни нам, ймовірно, слід внести деякі корективи в нашу позицію, в тому числі передислокувати війська на схід. Але ми повинні підтримувати сильну військову позицію в Європі в цілому. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо спокусити російський авантюризм до того, як наші європейські союзники зможуть повністю наростити свої сили і можливості", - додав Вікер.

 

 

Теги: #сша #війна #рф

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