Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом
Україна ніколи не визнає свої тимчасові окуповані території російськими, проте можливий компроміс, щоб повернення деяких територій відбувалося дипломатичним шляхом, допускає президент України Володимир Зеленський.
"Інші речі геополітичні – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія русскіми. Це українські території, у будь-якому випадку, це для нас одна з найголовніших червоних ліній, у будь-якому випадку це тимчасова окупація територій", - сказав Зеленський під час зустрічі з підприємцями Чернігівщини.
Він наголосив, що справедливий мир буде тоді, коли всі території повернуться.
"Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", - додав президент.
За його словами, українська сторона буде робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України відбулося.