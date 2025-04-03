Інтерфакс-Україна

Події

17:09 03.04.2025

Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом

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Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Україна ніколи не визнає свої тимчасові окуповані території російськими, проте можливий компроміс, щоб повернення деяких територій відбувалося дипломатичним шляхом, допускає президент України Володимир Зеленський.

"Інші речі геополітичні – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія русскіми. Це українські території, у будь-якому випадку, це для нас одна з найголовніших червоних ліній, у будь-якому випадку це тимчасова окупація територій", - сказав Зеленський під час зустрічі з підприємцями Чернігівщини.

Він наголосив, що справедливий мир буде тоді, коли всі території повернуться.

"Але якщо можна зробити так, щоб знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулося з часом дипломатичним шляхом, я думаю, що, напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", - додав президент.

За його словами, українська сторона буде робити все, щоб відновлення територіальної цілісності України відбулося.

Теги: #дипломатичний_шлях #окуповані_території

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