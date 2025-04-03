Інтерфакс-Україна

Події

16:22 03.04.2025

СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

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СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

Служба безпеки зібрала доказову базу на шістьох окупантів, які у березні 2022 року брали участь у захопленні найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС.

"За даними слідства, на початку повномасштабної війни російські посадовці віддавали накази своїм підлеглим атакувати енергооб’єкт з використанням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Задокументовано, як під час захоплення АЕС окупанти обстрілювали станцію з танків та інших видів бронетехніки.

"Унаслідок вогневого ураження загинув працівник станції та ще двоє громадян, четвертий – отримав поранення. Крім того, ворожі обстріли могли пошкодити технологічне обладнання і спричинити техногенну катастрофу", - зазначає СБУ.

Заочні підозри отримали три російських генерали, а саме: генерал-майора Дмитро Чистяков – командир 102-ї окремої бригади оперативного призначення у республіці Дагестан РФ; генерал-майор Олексій Домбровський – заступник начальника головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ; генерал-майор Юрій Лукачов – командир 22-ї окремої бригади оперативного призначення "Кобра" Північнокавказького округу Росгвардії (на момент вчинення злочину був у званні полковник).

Окрім того, підозри отримали: полковник Олексій Решетнєв – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу Росгвардії; полковник Сергій Довгань – начальник відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу Росгвардії; підполковник Мурахдан Ахмедханов – командир посиленої тактичної групи 749-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії в республіці Дагестан РФ.

На підставі зібраних доказів їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Обвинувальні акти стосовно всіх фігурантів скеровано до суду.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного воєнного злочинця РФ до відповідальності.

Теги: #сбу #підозра #заес #генерали

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