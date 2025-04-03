Інтерфакс-Україна

Події

16:07 03.04.2025

З ТОТ вдалося повернути доньку та дружину українського військового

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В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованої території доньку та дружину українського військового, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Родина тривалий час намагалася виїхати, але без успіху. Під час однієї зі спроб перетину кордону російські військові перевіряли їхні документи та особисті дані в базі даних, і виявили, що батько служить у Збройних Силах України. Після цього будь-яка самостійна спроба евакуації стала надто небезпечною. Тривалий час вони жили в страху та невідомості. Проте завдяки зусиллям Українській мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут. Сьогодні родина знову разом", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Він відзначив, що наразі родина отримує необхідну підтримку від психологів і соціальних працівників.

Теги: #тот #повернення #bring_kids_back_ua

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