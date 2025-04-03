Інтерфакс-Україна

Події

15:35 03.04.2025

Клієнти "Укрнафти" за 2 міс. задонатили на потреби 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" 22 млн грн

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Клієнти "Укрнафти" за 2 міс. задонатили на потреби 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" 22 млн грн

За перші два місяці акції "Енергійний збір" клієнти ПАТ "Укрнафта" задонатили на потреби 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" 22 млн грн.

"Загальна мета – зібрати 100 млн грн на дрони, транспорт та зв'язок. Для цього 1 грн з кожного літра А-95 Energy та дизельного пального, а також із кожної кави та хотдога або товару з червоним цінником на АЗК UKRNAFTA перераховується на підтримку "Хартії", - повідомили у пресрелізі товариства в четвер.

В "Укрнафті" висловили подяку всім, хто своїми заправками та покупками долучається до "Енергійного збору".

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власними і 83 в управлінні.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. В листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

Теги: #хартія #донати #укрнафта

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