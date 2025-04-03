Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо заявляє, що США віддані НАТО, а президент Дональд Трамп не проти НАТО, але проти неспроможного захистити себе НАТО.

Таку заяву він зробив у четвер в Брюсселі, прибувши на своє перше в якості державного секретаря США засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Держсекретар у своєму вступному слові згадав не тільки питання збільшення витрат на оборону, але й участь у зустрічі індо-тихоокеанських партнерів, жодним словом не сказавши ні про Україну, ні про країну-агресора Росію.

Висловивши вдячність генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за співчуття у зв’язку із загибеллю під час навчань чотирьох американців, Рубіо сказав: "І це також нагадує нам, що Сполучені Штати є членом НАТО. Ми активні. Зараз ми говоримо про те, що Сполучені Штати настільки ж активні в НАТО, як і раніше. І деякі з цієї істерії та гіпербол, які я бачу у світових ЗМІ та деяких внутрішніх ЗМІ в Сполучених Штатах щодо НАТО, є невиправданими. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що підтримує НАТО. Ми залишимося в НАТО. Він дав зрозуміти".

Разом з тим, держсекретар знову нагадав вимогу Вашингтону більше витрачати на оборону. "Ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим. Ми хочемо, щоб НАТО було більш життєздатним. І єдиний спосіб, у який НАТО може стати сильнішим і життєздатнішим, це якщо наші партнери, національні держави, що входять до складу цього важливого альянсу, матимуть більше можливостей", - повторив Рубіо.

За його словами, події останніх кількох років, повномасштабна війна в Європі "є нагадуванням про те, що жорстка сила все ще необхідна як засіб стримування". "І тому ми хочемо піти звідси з розумінням того, що ми на шляху, реалістичному шляху, щоб кожен із членів узяв на себе зобов’язання та виконав обіцянку досягти 5 відсотків витрат. Це включає Сполучені Штати. Тому що якщо загрози справді такі жахливі, як я вважаю, що вони є, і члени цього альянсу вважають, що вони є, то цим загрозам потрібно протистояти через повну й реальну відданість мати можливість їм протистояти", - наголосив держсекретар.

При цьому Рубіо нагадав, що це було послання президента Трампа під час його першої адміністрації, і "це те, що він привносить у цю". "Він не проти НАТО. Він проти НАТО, яка не має можливостей, необхідних для виконання зобов’язань, які договір покладає на кожну країну-члена. І ніхто не очікує, що ви зможете зробити це за рік чи два, але шлях має бути реальним", - пояснив він.

Держсекретар також зазначив, що радий тому, що до союзників приєднаються індо-тихоокеанські партнери, які "стали чудовими партнерами альянсу, оскільки ми також бачимо зростання загроз свободі судноплавства та територіальній цілісності в Індо-Тихоокеанському регіоні". "Тож ми з нетерпінням чекаємо залучення їх у цьому контексті", - додав Рубіо.