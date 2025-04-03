Інтерфакс-Україна

Події

12:28 03.04.2025

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

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Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Участь у бойових діях змінює мислення людини, не всі ветерани можуть повернутися до цивільного життя і роботи, яка була у них до війни, вважає радник міністра внутрішніх справ України з питань ветеранів, ветеран Нацгвардії, Герой України Дмитро Фінашин.

"Не всі. Змінюється тип мислення. Коли ти на війні – ти в більшій чи меншій мірі усвідомлюєш важливість своєї діяльності. Ти усвідомлюєш, що зараз, в цей момент, від тебе в тому числі залежить майбутнє держави, величезна кількість населення. Ці речі – це щось глобальне", - розказав Фінашин у першій частині відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи повертаються ветерани до свого попереднього цивільного життя і роботи, якою займалися до участі у бойових діях.

За словами Фінашина, людині з урахуванням набутого досвіду війни "може бути банально нецікаво" займатися тими справами, які були колись для нього важливими.

"В тебе є вже адреналінова залежність. Ти вже отримав досить специфічні навички, які логічно якось десь застосовувати. І в цілому це вже не настільки цікаво, не так драйвово, це, можливо, вже не так важливо для суспільства", - пояснив він.

"Не всі готові повертатися (до свого попереднього цивільного життя), дуже багато (учасників бойових дій) відкривають для себе цей шлях військового, хочуть лишатися… на цьому шляху", - підсумував радник глави МВС з ветеранських питань.

Теги: #війна #цивільні #ветерани #фінашин

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