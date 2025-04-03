Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

Психологи системи МВС України працюють з пораненими бійцями в лікарні, під час реабілітації та по поверненню на службу, використовують іноземні практики, але вже самі мають найактуальніший досвід, повідомив радник міністра внутрішніх справ України з питань ветеранів, ветеран Нацгвардії, Герой України Дмитро Фінашин.

У першій частині ексклюзивного відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Фінашин розказав, що психологи починають працювати з бійцем одразу після того, як той потрапляє в лікарський заклад після поранення.

"Протягом лікування та реабілітації з ним працюють психологи. Потім, якщо боєць повертається на своє місце служби, на місцях у кожній структурі є свої штатні психологи", - пояснив Фінашин.

Також, як зазначив радник міністра, якщо є запит, то психологи працюють і з членами сімей всіх бійців, не тільки тих, хто отримав поранення.

"Наші психологи постійно навчаються, переймають досвід інших країн. Але справедливо було б зауважити, що найактуальніший досвід у нас зараз… У нас потужні психологи, які вже мають можливість навчати інших українських фахівців", - наголосив Фінашин.

Він уточнив, що психологи МВС співпрацюють з колегами із США, зокрема по програмі боротьбі з алкогольною та наркотичною залежністю. "З Японією наші психологи співпрацюють по запобіганню вигоранню і запобіганню суїцидам", - додав він.

Крім того, за словами радника міністра, використовуються ізраїльські програми психології військових.

"Завжди потрібно більше. Охопити всіх неможливо… По суті, допомога і праця з психологом потрібна всім. А особливо – тим, хто воює. Апріорі таким людям необхідна допомога, необхідно проговорити, виговоритися", - підсумував він.