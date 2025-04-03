Радник глави МВС Фінашин: Величезне навантаження на лікарів у прифронтових регіонах, потребуємо реабілітологів

Лікарі прифронтових лікарень системи МВС України працюють без відпочинку, до них відряджають медиків з умовно тилових регіонів, також є потреба в реабілітологах та терапевтах мови і мовлення, повідоми радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранів, ветеран Нацгвардії, Герой України Дмитро Фінашин.

"Головне зараз – врятувати життя та здоров'я. Тобто, першочергова історія, звісно ж – це лікування поранених і якісна реабілітація, щоб можна було повернути бійця в стрій, повернути до нормального життя", - сказав Фінашин в першій частині ексклюзивного відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Фінашина, МВС потребує спеціалістів вузького профілю. "Терапевти мови і мовлення, наприклад. Їх в Україні дуже мала кількість… Зараз на них "полюють" всі заклади охорони здоров'я і хочуть їх собі в штат. Також фізичні терапевти, тобто реабілітологи – якісних фахових реабілітологів потрібно завжди більше", - пояснив він.

Розказуючи безпосередньо про реабілітацію бійців, радник міністра наголосив: "У нас досить непогані центри реабілітації, місцями завдяки меценатам, які відкривали центри на базі наших закладів охорони здоров'я".

"Проблемою можна назвати те, що дуже навантажені наші прифронтові заклади охорони здоров'я. Там величезне навантаження: лікарі не покладають рук, без вихідних, без відпочинку працюють. І ми відряджаємо з умовно тилових закладів лікарів, щоб вони могли як допомогти, так і набратися досвіду", - зазначив він.

Говорячи про те, як можна покращити ситуацію, Фінашин сказав: "Що я можу зробити? Відслідковувати і систематизувати проблематику, щоб зрозуміти, як ми можемо ту чи іншу проблему вирішити, і запропонувати зміни. Позитивні пропозиції буде почуто і втілено в життя".