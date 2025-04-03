Інтерфакс-Україна

Події

12:11 03.04.2025

Радник глави МВС Фінашин: Величезне навантаження на лікарів у прифронтових регіонах, потребуємо реабілітологів

2 хв читати
Радник глави МВС Фінашин: Величезне навантаження на лікарів у прифронтових регіонах, потребуємо реабілітологів

Лікарі прифронтових лікарень системи МВС України працюють без відпочинку, до них відряджають медиків з умовно тилових регіонів, також є потреба в реабілітологах та терапевтах мови і мовлення, повідоми радник міністра внутрішніх справ з питань ветеранів, ветеран Нацгвардії, Герой України Дмитро Фінашин.

"Головне зараз – врятувати життя та здоров'я. Тобто, першочергова історія, звісно ж – це лікування поранених і якісна реабілітація, щоб можна було повернути бійця в стрій, повернути до нормального життя", - сказав Фінашин в першій частині ексклюзивного відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Фінашина, МВС потребує спеціалістів вузького профілю. "Терапевти мови і мовлення, наприклад. Їх в Україні дуже мала кількість… Зараз на них "полюють" всі заклади охорони здоров'я і хочуть їх собі в штат. Також фізичні терапевти, тобто реабілітологи – якісних фахових реабілітологів потрібно завжди більше", - пояснив він.

Розказуючи безпосередньо про реабілітацію бійців, радник міністра наголосив: "У нас досить непогані центри реабілітації, місцями завдяки меценатам, які відкривали центри на базі наших закладів охорони здоров'я".

"Проблемою можна назвати те, що дуже навантажені наші прифронтові заклади охорони здоров'я. Там величезне навантаження: лікарі не покладають рук, без вихідних, без відпочинку працюють. І ми відряджаємо з умовно тилових закладів лікарів, щоб вони могли як допомогти, так і набратися досвіду", - зазначив він.

Говорячи про те, як можна покращити ситуацію, Фінашин сказав: "Що я можу зробити? Відслідковувати і систематизувати проблематику, щоб зрозуміти, як ми можемо ту чи іншу проблему вирішити, і запропонувати зміни. Позитивні пропозиції буде почуто і втілено в життя".

Теги: #реабілітація #мвс #фінашин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

12:22 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

12:17 03.04.2025
Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

16:56 02.04.2025
Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

12:30 01.04.2025
Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

Глава МВС нагадує: Процедуру оформлення документів для військовозобов'язаних за кордоном спрощено

14:43 31.03.2025
Міносвіти і МВС розробило рекомендації батькам і освітянам по розпізнаванню ознак вербування дитини

Міносвіти і МВС розробило рекомендації батькам і освітянам по розпізнаванню ознак вербування дитини

16:01 25.03.2025
На реабілітацію в Хорватію прибула четверта група поранених з України

На реабілітацію в Хорватію прибула четверта група поранених з України

15:09 24.03.2025
Відновлення та адаптація дітей-переселенців через спортивні програми

Відновлення та адаптація дітей-переселенців через спортивні програми

18:04 20.03.2025
Високі технології від Vizion у галузі медицини, що полегшують роботу лікарів в реабілітації військовослужбовців

Високі технології від Vizion у галузі медицини, що полегшують роботу лікарів в реабілітації військовослужбовців

18:19 14.03.2025
У МВС не виключають, що Ганул був вбитий на замовлення спецслужб РФ

У МВС не виключають, що Ганул був вбитий на замовлення спецслужб РФ

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

ОСТАННЄ

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

Українські учні вибороли 31 нагороду на Міжнародному фестивалі інженерії

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

КМДА повідомляє про укладання 230 охоронних договорів щодо пам'яток у 2024р

Генштаб ЗСУ: У районі Андріївки на Донеччині уражено 12 од. бронетехніки окупантів, 7 з них знищено повністю

Київрада планує повернути громаді земельні ділянки по "земельній справі" та просити парламент прибрати лазівки у законодавстві - Кличко

Київ збільшить щомісячні доплати молодшому медперсоналу, а також лікарям-протезистам і їх асистентам, - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА