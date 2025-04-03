У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС

У Чорному та Азовському морі станом на ранок четверга ворожі кораблі відсутні, повідомляють Військово-морських сил Збройних Сил України.

Разом з тим, в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 8 суден, з них 4 судна продовжили рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12510