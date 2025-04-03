3 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1135 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1135 RUSSIAN AGRESSION

3 квітня відзначають День народження кавомолки, Міжнародний день рекрутера, День народження мобільного телефону, Всесвітній день водних тварин, Всесвітній день вечірки, Міжнародний день обслуговування доріг.

Цього дня, у 1948 році Україна приєдналася до Статуту ВООЗ.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Микити сповідника; мучениці Теодозії, діви.

Міжнародний день рекрутера

Міжнародний день рекрутера, що відзначається в перший четвер квітня, є всесвітнім святом, яке відзначає зусилля та внесок рекрутерів і професіоналів з пошуку талантів та майстрів своєї справи.

Заснований у 2011 році Стівеном О’Доннеллом та NORA Academy Ltd, цей особливий день зазначає ключову роль, яку відіграють ці професіонали у пошуку кандидатів на відповідні вакансії та допомагають компаніям у пошуку потрібних талантів, які сприятимуть їхньому успіху.

Всесвітній день вечірки

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято - Всесвітній день вечірки або Всесвітній день паті (англ. World Party Day). Також відоме як P-Day.

ідея організувати День паті прийшла з фантастичного роману "Політ" американської письменниці Ванни Бонта (англ. Vanna Bonta, 1958-2014): розповідь книги закінчується зворотним відліком до 3 квітня 2000 року, коли в усьому світі має відбутися масове свято, що об'єднує людство. Цей роман побачив світ 1995 року, а вже 3 квітня 1996 року в США відбувся перший День вечірок, який пройшов під девізом: "Вечірка - це протилежність війни".

День народження кавомолки

3 квітня кожного року власний день народження відзначає кавомолка (кавниця), бо саме цього дня у 1829 році Джеймс Каррінгтон запатентував ручну кавомолку.

День народження штрих-коду

Щорічно 3 квітня власний день народження відзначає штрих-код, бо саме цього дня в 1973 році компанія IBM показала світові розробку штрихового коду.

День народження мобільного телефону

Щорічно 3 квітня власний день народження відзначає мобільний телефон, бо саме цього дня в 1973 році Мартін Купер презентував світові перший мобільний телефон, здійснивши, до того ж, перший в історії дзвінок.

Всесвітній день водних тварин

3 квітня відбудеться перший Всесвітній день водних тварин, щорічне свято, присвячене виключно водним тваринам. Мета цього дня поширити інформацію про цих, часто забутих диких тваринах, які мешкають у воді чи поблизу неї.

Проведено першу у світі операцію з пересадки нирки людині

Уперше у світі трансплантацію нирки від людини людині здійснив радянський хірург - завідувач хірургічного відділення Херсонської міської лікарні Юрій Вороний. 3 квітня 1933 року він пересадив 26-річній жінці нирку 60-річного померлого чоловіка. Цей факт підтверджується архівними документами.

Нирка була трансплантована як тимчасовий захід на період гострої ниркової недостатності. Пересаджений орган включився в кровотік і почав функціонувати. На жаль, хвора, проживши з чужою ниркою понад дві доби, померла.

Проте значення цієї операції важко переоцінити. Ця операція стала першою у світі трансплантацією нирки від людини людині, що довело можливість у клінічних умовах пересаджувати не лише шматочки тканин, а цілі органи живій людині. Також вона спростувала теорію про так звану "трупну отруту", яка в ті роки широко побутувала серед медиків.

У наступні роки Вороний провів ще кілька таких операцій, але всі вони мали той самий результат. Відсутність знань імунології загальмувала розвиток трансплантології на 30 років, проте операції хірурга довели принципову можливість пересадки трупного органу живій людині. Сьогодні подібні операції проводяться в плановому порядку в багатьох клініках світу.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Дениса Васильовича Коренця (1875-1946), українського історика, географа, педагога, організатора фахового економічного шкільництва, лідера кооперативного руху, культурно-освітнього діяча (Німеччина)

80 років від дня народження Віталія Івановича Газінського (1945–2019), українського диригента, композитора, педагога

Ще цього дня:

1907 - Створено Університет Саскачевану (Канада);

1910 - Вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці;

1933 - Літак уперше перелетів через Еверест;

1940 - Почалися розстріли польських офіцерів із радянських таборів у Старобільську, Осташкові, Козельську ("Катинська трагедія");

1948 - Президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги - знаний як "план Маршалла";

1973 - Заснована літературна премія імені Павла Тичини;

1973 - Перший дзвінок по стільниковому телефону: Мартін Купер з Motorola набрав конкурентів із Bell Labs;

1987 - У приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили палити;

1990 - Над Львівською ратушею вперше в обласному центрі України офіційно піднято синьо-жовтий прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра;

1999 - Збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду;

2007 - Французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

Церковне свято:

3 квітня православна церква вшановує пам'ять Микити Сповідника, ігумена обителі Мідікійської, який жив у 8-9 століттях.

Мати померла, коли хлопцеві було вісім днів, а батько, якого звали Філарет, прийняв чернецтво. Хлопчика виховала бабуся, і з юнацьких років він прислуговував у церкві, під духовним керівництвом відлюдника на ім'я Стефан. Останній у 782 році направив юнака в Мідікійський монастир, який у цей період управлявся ігуменом Никифором Сповідником і славився суворістю статуту і благочестивим життям насельників.

У 790 році патріархом Константинопольським Тарасієм молодий подвижник був висвячений у сан ієромонаха, а пізніше став наступником святителя Никифора Сповідника з управління монастирем.

Життя подвижника було відзначено даром чудотворіння.У період правління імператора Лева Вірменина на початку дев'ятого століття в імперії відновилася іконоборча єресь, а після Константинопольського собору 815 року, патріарх Никифор Царгородський був позбавлений влади і на його місце з числа мирян обраний іконоборець Феодот I.

У цей період імператором були скликані ігумени всіх монастирів з метою схилення їх до помилкового вчення про ікони. Ігумен Мидикійського монастиря Микита твердо відстоював православне іконошанування і, тому був засланий у фортецю Масалеон.

Імператором і лжепатріархом Феодотом була застосована хитрість, за якою ув'язненим було оголошено про їхні звільнення та дозвіл шанування ікон за умови співслужіння та євхаристійного спілкування з лжепатріархом Феодотом. Після довгих роздумів, поступаючись проханню ув'язнених ігуменів інших обителей, преподобний Микита увійшов у храм, де для обману сповідників були виставлені ікони, та прийняв Причастя, але по дорозі у свій монастир побачив, що іконоборство і наруга над іконами триває.

Розкаявшися у своєму вчинку, він повернувся в Константинополь, де став знову безбоязно викривати іконоборчу єресь і відкинув усі вмовляння імператора.

Він був знову ув'язнений на острові святої Глікерії, в якому провів шість років.

По закінченні тюремного строку, подвижник не повернувся в монастир, а оселився в самоті на одному з островів поблизу Константинополя, де і помер 16 квітня 824 року.

Іменини: Мартин, Микита, Феодосія.