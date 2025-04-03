На Львівщині на хабарі викрили прокурора однієї з окружних прокуратур

На Львівщині на хабарі викрили прокурора однієї з окружних прокуратур, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з керівником Львівської обласної прокуратури затримано прокурора однієї з окружних прокуратур міста Львова, якого викрито на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, будучи прокурором окружної прокуратури, використовуючи своє службове становище, він вирішив незаконно збагатитися, вимагаючи гроші у жительки міста Львова в сумі $5 тис. США.

"Ці кошти призначалися за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис грн", - вказано в повідомленні.

Наразі прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ ДБР, оперативний супровід – СБУ.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/29482