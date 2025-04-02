Інтерфакс-Україна

Події

18:44 02.04.2025

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розірвало договір із управителем ТОВ "Моршинська" та оголосило про початок ринкових консультацій та проведення нового оцінювання резонансного активу, повідомила очільниця агентства Олена Дума в Telegram.

"Півтора року очікування на внесення змін до спеціального закону про АРМА щодо розблокування управління корпоративними правами негативно впливає на дохідну частину державного бюджету. Ефективність управління була б значно вищою", - написала вона і навела як приклад кейс арештованого ТОВ Моршинська.

Дума повідомила, що АРМА у вівторок розірвало договір з управителем арештованого ТОВ "Моршинська" — ТОВ "Карпатські мінеральні води". Компанія відмовилася виконувати умови договору через законодавчі обмеження щодо необхідності погодження дій із підсанкційними особами - власником арештованого активу та тривале затягування процесу одержання дозволу на концентрацію в АМКУ. Такі затягування у строках розгляду теж негативно впливають на результат, зазначила очільниця агентства.

"Готуємо відповідні документи і вже завтра оголосимо  новий конкурс на відбір оцінювача, щоби забезпечити проведення нової актуальної оцінки з рецензіюванням. Водночас із конкуром на оцінювача буде оголошено початок конкурсу з відбору управителя, який розпочнеться зі збору ринкових консультацій на сайті АРМА. Після отримання незалежної оцінки активу, проведення ринкових консультацій, встановлення критеріїв та кваліфікаційних вимог, АРМА опублікує цей актив на Prozorro", - пояснила Дума.

Голова АРМА закликала Верховну Раду ухвалити закон №10069, який розблокує управління арештованими корпоративними правами.

Як повідомлялося, АРМА восени 2022 року за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію "Карпатські мінеральні води", однак передача активу в управління досі не відбулася.

У 2023 році за окремим законом Україна націоналізувала інший найбільший актив Фрідмана, Авена і Косогова - "Сенс Банк" (раніше - "Альфа-Банк", Київ) і наразі готує його до приватизації, тоді як колишні власники банку подали позов до України до міжнародного арбітражу, оцінивши свої збитки в суму понад $1 млрд.

Міністерство юстиції України у вересні 2025 року подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення в дохід держави активів IDS Ukraine, одного з найбільших виробників бутильованої води і напоїв в Україні, та інших активів російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема, ідеться про 100% акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (ІДС), а також 100% частки в ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА" і ДП "НОВА.КОМ", якими опосередковано володіє Rissa Investments Limited.

Мін'юст нагадав, що Фрідман, Авен і Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Теги: #арма #моршинська

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