Інтерфакс-Україна

Події

17:52 02.04.2025

Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

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Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в ході засідання Ради Україна-НАТО союзники хочуть почути погляди українського колеги Андрія Сибіги щодо процесу досягнення справедливого миру для України

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 3-4 квітня у штаб-квартирі організації.

"Коли ми завтра ввечері зустрінемося в форматі Ради Україна-НАТО, ми почуємо міністра Андрія Сибіги: він поінформує нас про поточну ситуацію в Україні, а також про свої погляди на процес досягнення справедливого та тривалого миру", - повідомив Рютте.

Теги: #рютте #сибіга

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