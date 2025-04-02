Інтерфакс-Україна

Події

16:01 02.04.2025

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

1 хв читати
Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити, цим будуть займатися Міністерство оборони, Офіс президента, і міністр у справах ветеранів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Справді важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів із їхніми підрозділами, із побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим вже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе - це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів – я зі всіма переговорю", - сказав Зеленський у своєму зверненні у Дніпрі.

Він також повідомив, що обговорив особисті питання, зокрема, щодо доступу до медицини й питання більш стратегічного характеру.

"Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт – ми будемо це підтримувати й надалі", - додав президент.

Теги: #дніпро #ветерани #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 02.04.2025
Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

15:26 02.04.2025
Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

13:17 02.04.2025
Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

11:08 02.04.2025
Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

04:25 02.04.2025
Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

Зеленський очікує, що Мерц схвалить постачання ракет "Таурус" Україні – ЗМІ

23:57 01.04.2025
Підтримка ФРН становитиме 7 млрд. євро – Зеленський

Підтримка ФРН становитиме 7 млрд. євро – Зеленський

21:37 01.04.2025
Зеленський провів Ставку, присвячену комплектації бригад

Зеленський провів Ставку, присвячену комплектації бригад

20:59 01.04.2025
Зеленський сподівається, що Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону

Зеленський сподівається, що Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону

20:42 01.04.2025
Питання НАТО немає і не було в угоді про корисні копалини – Зеленський

Питання НАТО немає і не було в угоді про корисні копалини – Зеленський

20:40 01.04.2025
Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

ВАЖЛИВЕ

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Харкові двоє постраждалих - мер

ДБР викрило факти постачання неякісного меду військовим на Львівщині на понад 30 млн грн

Вже 60 тис військових прийняли участь в опитуванні про відношення до служби у застосунку Армія+ - Міноборони

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

Рух між станціями київського метро "Лісова" та "Дніпро" закриють на 5 та 6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу

InfoScienceBot переходить у WhatsApp - Міносвіти

У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

Найкращий спосіб зупинити війну - це максимально посилити тиск на РФ, переконаний президент Фінляндії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА