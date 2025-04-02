Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити - Зеленський

Якщо через військову бюрократію можливості для ветеранів не працюють, це потрібно змінити, цим будуть займатися Міністерство оборони, Офіс президента, і міністр у справах ветеранів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Справді важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів із їхніми підрозділами, із побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим вже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе - це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів – я зі всіма переговорю", - сказав Зеленський у своєму зверненні у Дніпрі.

Він також повідомив, що обговорив особисті питання, зокрема, щодо доступу до медицини й питання більш стратегічного характеру.

"Нам в Україні треба свої виробництва обладнання, усіх інструментів, які потрібні нашій ветеранській спільноті для швидкої адаптації, для того, щоб відчувати себе корисними. Ми говорили сьогодні про реабілітацію через ветеранський спорт – ми будемо це підтримувати й надалі", - додав президент.