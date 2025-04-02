Зеленський обговорив працевлаштування та спортивну реабілітацію ветеранів з представниками проєкту Титани.UA у Дніпрі

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в місто Дніпро зустрівся з амбасадорами проєкту обласної військової адміністрації Титани.UA, який створений для підтримки захисників і захисниць на шляху відновлення після поранень та реалізації в цивільному житті.

"Обговорили під час зустрічі ветеранську політику, зокрема її впровадження в області. Працевлаштування ветеранів, співпраця з бізнесом, спортивна реабілітація. Всі хороші ініціативи, які є в областях і працюють ефективно, мають масштабуватися на всю країну", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Він відзначив важливість підтримки ветеранів. "Маємо всі разом працювати, впроваджувати ініціативи, які будуть дієвими та допомагатимуть усім нашим людям, що повертаються з фронту", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, амбасадорами проєкту Титани.UA є воїни, які відновлюються після отриманих важких поранень, їхні представники супроводжуватимуть ветеранів у кожній громаді області.