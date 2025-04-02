Інтерфакс-Україна

Події

10:29 02.04.2025

ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

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ВАКС засудив ексдепутата Одеської облради та експрокурора до 10 і 8 років ув’язнення за хабар у $40 тис.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) винесла обвинувальний вирок ексдепутату Одеської облради та колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури (Одеська обл.), яких викрили на хабарі в $40 тис., повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"2 квітня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому заступнику керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури Одеської області та ексдепутату Одеської обласної ради, яких викрили на одержанні 40 тис. доларів США неправомірної вигоди від директора господарського підприємства за неперешкоджання веденню бізнесу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, вироком суду ексдепутата Одеської облради визнано винуватим за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Крім того, суд змінив особі запобіжний захід, збільшивши розмір застави до 5 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обовʼязків.

Колишнього заступника керівника місцевої прокуратури визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, і призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в системі правосуддя - судді, адвоката, прокурора - на строк три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Також його позбавлено класного чину радника юстиції.

Вирок може бути оскаржено протягом 30 днів від дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Теги: #вакс #ексдепутат #вирок

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