Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

Україна повернула ще двох українських дітей з окупованих РФ територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Один із них — хлопець, який залишився сиротою після того, як його матір убили російські військові. Щоб врятувати дитину, його родичка звернулася по допомогу — і хлопця вдалося евакуювати. Наразі він у безпеці, йому підшукують родину, яка забезпечить належу турботу і підтримку. Також вдалося евакуювати дівчину разом із матір’ю, які тривалий час не могли виїхати через обмеження, встановлені окупаційною владою", - написав він у Телеграм у середу.

Єрмак висловив вдячність Українській мережі за права дитини за сприяння в організації рятувальної місії.

27 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повернула 1247 дітей у рамках програми Bring Kids Back UA як з території РФ, так і з тимчасово окупованих регіонів України. Після цього повідомлялося ще принаймні про сімох репатрійованих дітей.