У Львові п'ятеро дітей госпіталізовано з кишковими інфекціями

П’ятьох дітей дошкільного віку госпіталізували 1 квітня до Львівської обласної інфекційної лікарні з кишковими інфекціями, повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

"До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували двох дітей з первинним діагнозом "бактеріальна кишкова інфекція" та трьох дітей з діагнозом "гостра кишкова інфекція", – вказано у повідомленні.

Стан госпіталізованих середньої важкості.

За даними департаменту, всі госпіталізовані відвідували один із приватних дитсадків Львова.

Потерпілим у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Розпочато епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів.