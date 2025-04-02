Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок обстрілів Нікополя й Марганецької громади, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"Ввечері та вночі агресор продовжував терор Нікопольщини – райцентру і Марганецької громади. Бив з артилерії та безпілотниками, скидав боєприпаси з БпЛА. Постраждала 48-річна жінка. Їй надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак.

Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.