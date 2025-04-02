Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

Харків. 2 квітня.ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Восьмеро постраждалих, пожежі й руйнування зафіксовані в Харкові під час масованої нічної атаки ворожих безпілотників, повідомив прессекретар облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Постраждали вісім осіб, у тому числі 9-місячне немовля, 7-річний хлопчик і 16-річна дівчина).

Більшість влучань БпЛА зафіксовано в промисловій зоні.

"Досі (станом на 3:00 - ІФ-У) тривають пожежі в складських та виробничих приміщеннях, висотних та двоповерхових будівлях, їхня загальна площа складає близько 2 тис.кв. м", - сказав Чубенко у відеокоментарі, розповсюдженому пресслужбою.

За його словами, йдеться про різноманітні цивільні підприємства, зокрема, текстильні.

Крім того, внаслідок атаки БпЛА було пошкоджено близько 20 приватних будинків. На місці влучань правоохоронці вилучили частини БпЛА "Герань-2".

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.438 (воєнні злочини) КК України.