Інтерфакс-Україна

Події

23:57 01.04.2025

Підтримка ФРН становитиме 7 млрд. євро – Зеленський

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Німеччина підтримає Україну в 2025 році на 7 мільярдів євро – повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністеркою закордонних справ ФРН Анналеною Бербок у вівторок.

"Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорили продовження підтримки нашої держави, наближення достойного миру та напрацювання форматів гарантій безпеки. Німеччина є лідером у Європі за обсягом наданої нам допомоги. Це фінанси, зброя, зміцнення нашої протиповітряної оборони: шість систем IRIS-T, три системи Patriot, а також зенітні установки Gepard. Уся ця допомога врятувала тисячі життів. Вдячні Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 млрд євро. Загалом цього року німецька підтримка становитиме 7 млрд євро", - повідомляє офіційний телеграм-канал президента України.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13734

Теги: #допомога #бербок #зеленський

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