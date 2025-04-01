Інтерфакс-Україна

Події

21:37 01.04.2025

Зеленський провів Ставку, присвячену комплектації бригад

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Зеленський провів Ставку, присвячену комплектації бригад

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Провів Ставку. Ключове питання – комплектація бригад, забезпечення всім необхідним", - сказав президент у вечірньому зверненні.

Він також повідомив, що окремо поговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Александром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

"Детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки", - додав президент.

 

Теги: #ставка #зеленський

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