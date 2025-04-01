Інтерфакс-Україна

Події

21:05 01.04.2025

Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

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Київ вітає формування нового перехідного уряду в Сирії

Міністерство закордонних справ України вітає формування нового перехідного уряду в Сирії.

"Вбачаємо цей крок ще одним важливим етапом на шляху до побудови мирної та демократичної країни в рамках загальнонаціонального процесу, розпочатого проведенням Конференції національного діалогу та затвердженням Конституційної декларації", - йдеться у коментарі МЗС України.

МЗС висловило переконання, що формування міцних державних інститутів на основі інклюзивності сприятиме подальшому проведенню необхідних реформ, яких очікує сирійський народ, а також запобігатиме зовнішньому втручанню та дестабілізації Сирії у майбутньому.

"Україна підтримує єдність, суверенітет і територіальну цілісність Сирії, готова до розвитку співпраці з новим урядом країни та подальшої підтримки сирійського народу на шляху до стабільності та розвитку", - йдеться у коментарі.

 

 

Теги: #коментар #сирія #мзс

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