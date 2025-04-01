Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення заявами обох сторін війни в Україні, повідомила речник Білого дому Керолайн Лівітт.

"Я можу сказати вам, що президент сказав вчора ввечері: він розчарований лідерами по обидва боки цієї війни. Він хоче, щоб ця війна закінчилася... Наша команда продовжує працювати з росіянами так само, як і з українцями, і президент продовжує дуже, дуже активно займатися цією темою", - сказала Лівітт на пресконференції у Білому домі.