Інтерфакс-Україна

Події

20:57 01.04.2025

Трамп висловив незадоволення заявами обох сторін війни в Україні

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Трамп висловив незадоволення заявами обох сторін війни в Україні

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення заявами обох сторін війни в Україні, повідомила речник Білого дому Керолайн Лівітт.

"Я можу сказати вам, що президент сказав вчора ввечері: він розчарований лідерами по обидва боки цієї війни. Він хоче, щоб ця війна закінчилася... Наша команда продовжує працювати з росіянами так само, як і з українцями, і президент продовжує дуже, дуже активно займатися цією темою", - сказала Лівітт на пресконференції у Білому домі.

Теги: #трамп #сша #невдоволення

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