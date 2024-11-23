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17:11 23.11.2024

Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський

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Лідер Бразилії показав себе зі слабкого боку на саміті G-20 - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Саміт G-20 відбувся за дуже слабкої підтримки України, на жаль, зі слабкого боку себе показав президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Бразилія – велика країна, я знаю… що більшість людей підтримують Україну, я хочу подякувати за це. На жаль, G-20 пройшов за дуже слабкої підтримки України”, - сказав Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки “Grain from Ukraine” у суботу.

Президент зазначив, що якщо Україна і Бразилія хочуть нормальних відносин між нашими націями і народами, то "напевно треба підтримати людей, а не агресорів, лідерів агресії у світі".

Водночас, за словами Зеленського, комюніке, ухвалене за підсумками саміту G-20, "показало слабку позицію".

"І там була дуже непроста ситуація, я знаю, досить скандальна. Як це було, яким рішенням це було ухвалено. На жаль, показав себе зі слабкого боку лідер Бразилії", - наголосив президент.

Він зауважив, що Путіна неможливо зупинити популізмом, і що "Бразилія під час G-20 не показала свого голосу щодо агресії Путіна і Росії". І така слабкість лідерів двадцятки дає можливість агресору бити по Україні новими ракетами.

Теги: #підтримка #зеленський #бразилія #невдоволення

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