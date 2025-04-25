Трамп заявив, що незадоволений діями Путіна через ракетний удар по Києву

Президент США Дональд Трамп розчарований діями Володимира Путіна через нічний ракетний удар РФ по Києву.

Один з представників преси уточнив, що Трамп мав на увазі, написавши допис в соцмережі Truth зі словами: "Володимире, стоп!".

"Президент, який мені не сподобався вчора ввечері. Я не був задоволений цим. Ми перебуваємо в розпалі розмов про мир і ракети були випущені. І мене це не влаштовувало. Це я мав на увазі", - сказав він журналістам у четвер в Овальному кабінеті.

Як повідомлялося, Трамп висловив невдоволення ударами РФ по Києву в ніч на четвер, відзначивши, що вони були завдані невчасно, і закликав до укладання мирної угоди.

Джерела: https://www.youtube.com/watch?v=xf-m3Nd2HXE