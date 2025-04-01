Інтерфакс-Україна

Події

20:40 01.04.2025

Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

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Зеленський анонсував у п’ятницю зустріч військових тих країн, хто буде готовий розмістити контингент

У п’ятницю, 4 квітня, відбудеться зустріч військових команд тих країн, хто буде готовий розмістити контингент в Україні, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується питання контингенту, то у нас буде зустріч в п'ятницю, буде зустріч наших військових команд, кількох країн, вузьке коло країн, тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді", - сказав Зеленський журналістам під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський повідомив, що приблизно через тиждень Україна у вузькому колі проведе зустрічі представників Генштабів основних країн, які стовідсотково готові надати контингент, після цього буде зустріч на рівні радників з національної безпеки.

"Ми домовились терміново, на це даємо тиждень, провести зустріч в Україні в вузькому колі представників генштабів, основних країн, які сто відсотково будуть готуватися до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло - Франція, Британія, Україна точно буде, це такий трикутник у цьому питанні", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.,

Теги: #контингент #зеленський #військові

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